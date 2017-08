Schifffahrt : Hafenkonzern HHLA legt Ergebnis für das erste Halbjahr vor

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Der Hamburger Hafenkonzern HHLA legt am Montag (8.00 Uhr) seine Unternehmenszahlen für die ersten sechs Monate des Jahres vor. Die Erwartungen an das Unternehmen sind nach einem guten Jahresauftakt relativ hoch. Die neue Vorstandschefin Angela Titzrath hatte zuletzt von einem deutlichen Anstieg des Containerumschlags an den Terminals der HHLA gesprochen. Bereits im ersten Quartal lag der Umschlag um mehr als zehn Prozent über dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die HHLA profitiert unter anderem von den Veränderungen in der Reederei-Landschaft, die von einem starken Konzentrationsprozess bei Unternehmen und Allianzen geprägt ist.

von dpa

erstellt am 14.Aug.2017 | 05:40 Uhr