Brände : Häftling zündet Matratze an: Sieben Personen verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

von dpa

erstellt am 26.Nov.2017 | 08:15 Uhr

Bei einem Brand in einem Hamburger Untersuchungsgefängnis sind sieben Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am späten Samstagabend mitteilte, hatte ein Häftling seine Matratze angezündet und damit eine starke Rauchentwicklung verursacht. Das Feuer konnte vom Gefängnispersonal und der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die sieben Verletzten klagten nach dem Brand am Samstagabend über Atembeschwerden und wurden auf der Krankenstation der Haftanstalt versorgt.