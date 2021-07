Wahlen : Habeck startet Wahlkampftour im Norden

Der Bundesvorsitzende und Spitzenkandidat der Grünen, Robert Habeck, beginnt am heutigen Tag mit einer Küsten-Wahlkampftour durch Schleswig-Holstein.

Klixbüll | Zum Start besucht er um 14.30 Uhr die Flugwindkraftanlage von Skysails in Klixbüll. Dort geht es um Aspekte der dezentral organisierten Energieversorgung der Zukunft. Skysails erprobt in dem kleinen nordfriesischen Dorf wenige Kilometer südlich der dänischen Grenze, wie sich mit einem großen Lenkdrachen Strom erzeugen lässt. Am frühen Abend will Ha...

