Wahlen : Habeck ist unzufrieden mit Grünen-Wahlkampf

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Es gebe insgesamt gar keinen richtigen Wahlkampf, «er merkelt so vor sich hin», bemängelte Habeck. Obwohl Themen wie die Krise in Europa oder das Flüchtlingsproblem geradezu nach Debatten schreien würden. «Nur, wir chillen so durch den Sommer. Da hat es eine Oppositionspartei schwer, mit ihren Ideen durchzudringen.» Ein Thema, mit dem die Grünen punkten könnten, sei die Entspannungspolitik in Zeiten weltweit zunehmender Bedrohungslagen.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 11:06 Uhr