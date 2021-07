EU : Habeck begrüßt EU-Klimaprogramm: Aber höhere Ziele nötig

Schwerwiegende Beschlüsse in Brüssel, politische Reaktion aus dem Nationalpark Wattenmeer: Grünen-Chef Habeck kommentiert aus Nordfriesland die EU-Klimaschutzpläne. Gut, dass sie da sind, sagt er. Aber die Ziele müssten höher gesteckt werden.

Westerhever | Grünen-Chef Robert Habeck hat die EU-Klimaschutzpläne begrüßt, zugleich aber höhere Ziele eingefordert. „Gut, dass das Programm da ist“, sagte Habeck am Mittwoch in Westerhever in Schleswig-Holstein. Die Bundesregierung habe zwar ambitioniertere Ziele beschlossen, aber dann sei nichts nachgekommen. „Die Bundesregierung hat also gepennt, während die EU...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.