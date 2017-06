Tennis : Haas zur Tennis-Krise von Kerber: «Keine leichte Situation»

Auch der erfahrene Tennisprofi Tommy Haas hält die Krise von Angelique Kerber für «keine leichte Situation», traut der Kielerin aber den Weg aus der sportlichen Talfahrt zu. «Es fehlt ihr glaube ich an Selbstvertrauen im Moment», sagte der 39-Jährige am Donnerstag in Stuttgart. «Wenn man öfter früher verliert und mehr Druck hat, weit zu kommen oder die Turniere eigentlich gewinnen zu müssen, ist es nicht so einfach, damit umzugehen.»