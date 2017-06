Musik : H.P. Baxxter: Bei Krim-Auftritt nicht vereinnahmen lassen

Hamburg (dpa) - Scooter-Frontmann H.P. Baxxter hat den geplanten Auftritt seiner Band auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim verteidigt. «Wir haben die Anfrage bekommen und spielen da im Rahmen eines Festivals», sagte Baxxter am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. «Wir sehen das als rein musikalischen Event, wir spielen für unsere Fans», betonte der in Hamburg lebende 53-Jährige. Zuvor hatte die «Bild» online über den geplanten Auftritt berichtet.