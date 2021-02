Bildung : Gymnasium und Stadtteilschule bei Fünftklässlern fast gleich

In Hamburg werden im kommenden Schuljahr erneut fast genauso viele Fünftklässler auf dem Gymnasium starten wie auf den Stadtteilschulen.

Hamburg | So sind an den 59 Stadtteilschulen exakt 7062 Kinder und an den 63 Gymnasien 7507 Mädchen und Jungen angemeldet worden, wie die Schulbehörde am Freitag in Hamburg mitteilte. 202 Schülerinnen und Schüler bleiben zudem noch an den vier sechsjährigen Grund...

