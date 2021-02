Bildung : Gymnasiallehrer wollen Ausgleich für Pandemie-Belastungen

Die Lehrer an den Gymnasien in Schleswig-Holstein wollen coronabedingte Mehrarbeit mit einer Verringerung ihrer Unterrichtsstunden nach der Pandemie ausgleichen.

Kiel | „Das halten wir für eine praktikable Regelung“, erklärte am Donnerstag der Landesvorsitzende des Philologenverbandes, Jens Finger. Das sogenannte Vorgriffsstundenmodell, das in einer Situation des Lehrermangels in den Neunzigerjahren praktiziert wurde, ...

