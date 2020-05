Schulen : Gymnasiallehrer schreiben Protestbrief an Schulsenator

Hamburgs Schulleiter der Gymnasien haben in einem Protestbrief an Schulsenator Ties Rabe (SPD) vor überstürzten Schulöffnungen gewarnt. «Bei allen behördlichen Maßnahmen ist zu bedenken, dass die Kollegien am Rande ihrer Kräfte arbeiten», hieß es in dem am Montag veröffentlichten Schreiben der Vereinigung der Leitungen Hamburger Gymnasien und Studienseminare.

Avatar_shz von dpa

04. Mai 2020, 13:48 Uhr

Statt die Öffnung der Schulen zu schnell und zu bürokratisch umzusetzen, solle die Behörde «unbedingt Zeitdruck aus allen Vorhaben nehmen und mehr Flexibilität vor Ort ermöglichen». Zudem halten die Lehrer ein Plädoyer für mehr Fern- als Präsenzunterricht und die Fokussierung auf sozial benachteiligte Schüler, wie der erste Vorsitzende, Christian Gefert, am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte.

Die derzeitigen Vorgaben für den Präsenzunterricht an den Schulen seien praxisfern und würden die Lehrerinnen und Lehrer tief verunsichern. Die Schulleiter befürchten, dass die Kollegen deshalb ihre derzeit hohe Motivation für den aufwendigen Fernunterricht verlieren könnten. Sie warnen zudem davor, dass eine Vernachlässigung der Qualitätsentwicklung des Fernunterrichts «eine hochriskante Fehlsteuerung» wäre.

Zudem verstärke eine Fokussierung nur auf die Jahrgangsstufen 6, 10 und 11 die gegenwärtige soziale Spaltung in der Stadt. Die Schulleiter fordern stattdessen, dass der Unterricht an den Gymnasien vor allem für die Kinder möglich sein sollte, «die aufgrund ihrer individuellen, familiären beziehungsweise sozialen Situation beim Fernlernen benachteiligt sind» und die die Zeit in der Schule fürs erfolgreiche Lernen dringend brauchen.

Wichtig ist den Schulleitern auch, dass die Behörde die Gymnasien nicht mit zu konkreten Vorgaben knebelt. Statt konkrete Stundenzahlen solle die Behörde besser pädagogische Ziele festlegen und den Weg dorthin den Schulen überlassen. Zuvor hatte NDR 90,3 berichtet.