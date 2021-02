Fußball : Gyamerah will mit HSV hoch: „Mein sportlicher Lebenstraum“

Fußball-Profi Jan Gyamerah will sich mit dem Aufstieg beim Hamburger SV einen Herzenswunsch erfüllen.

Hamburg | „Es ist mein sportlicher Lebenstraum, einmal in der Bundesliga zu spielen. Am liebsten natürlich mit dem HSV. Am Ende sind wir dafür alle hierhergekommen“, sagte der Rechtsverteidiger des Zweitliga-Spitzenreiters der „Bild-Zeitung“ (Donnerstag). Gyamera...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.