Verkehr : Gutachter soll Grund für Schäden auf Autobahn 21 ermitteln

Ein Gutachter soll die Ursache der Löcher auf der Autobahn 21 in Schleswig-Holstein ermitteln. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) und die Baufirmen unterzeichneten einen entsprechenden Schiedsvertrag. «Damit vermeiden wir ein langwieriges gerichtliches Beweissicherungsverfahren», sagte der Direktor des Landesbetriebs, Torsten Conradt, am Dienstag. Er setze darauf, dass der Grund für die rätselhaften Schäden in beiden Richtungen zwischen Stolpe (Kreis Plön) und Bornhöved (Kreis Segeberg) bis Mitte des Jahres feststehe.

Avatar_shz von dpa

21. Januar 2020, 11:25 Uhr

Im schlimmsten Fall müsste auf dem zehn Kilometer langen Teilstück der komplette Asphalt erneuert werden. Dies würde laut Landesbetrieb bis zu sieben Millionen Euro kosten und könnte erst 2021 erfolgen.