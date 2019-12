Gesellschaft : Gut 46 000 Alleinerziehende: 38 Prozent beziehen Hartz IV

Alleinerziehende haben ein höheres Armutsrisiko. Knapp 40 Prozent von ihnen beziehen in Hamburg Hartz-IV-Leistungen, mehr als die Hälfte muss sich den Unterhalt fürs Kind vom Amt holen. Immerhin zeigt die Statistik eine leicht positive Tendenz in der Hansestadt.

Avatar_shz von dpa

05. Dezember 2019, 07:03 Uhr

Die Zahl der Alleinerziehenden ist in Hamburg seit 2015 um 0,9 Prozent gesunken. 46 272 alleinstehende Frauen und Männer erzogen Ende 2018 ein oder mehrere Kinder in ihrem Haushalt, wie aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion in der Bürgerschaft hervorgeht. Ende 2015 waren es noch 46 684 gewesen. Nur knapp neun Prozent der Alleinerziehenden waren Väter. Ihre Anzahl nahm in den vergangenen fünf Jahren in Hamburg um gut fünf Prozent zu, während die der Frauen um 1,4 Prozent sank.

17 580 Mütter und Väter oder 38 Prozent aller Alleinerziehenden bezogen im vergangenen Jahr Hartz-IV-Leistungen. Allerdings waren 4902 von ihnen auch erwerbstätig. 24 889 aller Hamburger Singles mit Kindern bekamen auch Geld nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Das bedeutet, dass gut die Hälfte aller Alleinerziehenden nicht oder nicht ausreichend vom anderen Elternteil unterstützt wurden.

Um mehr Alleinerziehende in den Arbeitsmarkt zu integrieren, fördert Hamburg Ausbildungen in Teilzeit. Es gibt zurzeit allerdings nur 75 Plätze bei privaten Unternehmen und 68 im öffentlichen Bereich. «Da ist noch viel Luft nach oben», sagte die familienpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Sabine Boeddinghaus. Die Linken-Abgeordnete Cansu Özdemir erklärte: «Alleinerziehend zu sein ist immer noch ein Armutsrisiko. Denn für Alleinerziehende ist es extrem schwierig, Familie und Job miteinander zu vereinbaren.»