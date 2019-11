Parteien : Günther will Profil der Nord-CDU schärfen

Stärkere inhaltliche Profilierung der CDU fordert Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther. Sie müsse auf beiden Flügeln stark sein. Mehr Führung fordert er von der Bundesspitze, nimmt die Parteichefin aber in Schutz.

Avatar_shz von dpa

16. November 2019, 12:09 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat eine stärkere inhaltliche Profilierung der Union angemahnt. «Mit mir wird es parteipolitische Profilierung aber immer nur positiv geben und nicht in Abgrenzung anderer politischer Parteien», sagte der CDU-Landeschef am Samstag auf einem Landesparteitag in Neumünster. In der zweiten Hälfte der Legislaturperiode des Jamaika-Bündnisses mit Grünen und FDP müsse die CDU auf positive Weise aufzeigen, wofür sie stehe.

In der Agrarpolitik forderte er mehr Unterstützung für Landwirte. Diese hätten selbst Interesse, das Tierwohl einzuhalten und die Umwelt zu schützen, sagte Günther. «Aber was sie eben nicht wollen ist, dass Politik jedes Jahr neue Vorschriften macht.» Er warnte, sich inhaltlich auf die Wirtschaftspolitik zu konzentrieren. Auch der soziale Teil der Union sei wichtig. «Die Union muss auf beiden Flügeln stark sein.»

Inhaltlich befassten sich die knapp 260 Delegierten in Neumünster mit der Pflege. In einem Leitantrag fordern sie eine bedarfsgerechte Ausbildung sowie angemessenes Zeitbudget, entsprechende Bezahlung und die Einführung sogenannter Pflege-Co-Piloten vor, die pflegende Angehörige beraten und ihnen helfen. Ziel seien gute Arbeitsbedingungen, sagte Günther. Seine Partei müsse «ein Herz für die Menschen haben, die dort unterwegs sind».

Von der Bundesspitze selber forderte Günther «klare Führung». «Selbstbeschäftigung und persönliche Auseinandersetzungen - das ist es nicht, was die Menschen heutzutage von uns haben wollen.» Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer nahm er dabei in Schutz.