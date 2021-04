Gesundheit : Günther verteidigt Verschärfung der Corona-Regeln

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die jüngsten Verschärfungen der Corona-Auflagen in einigen Kreisen verteidigt.

Kiel | „Ein Stufenplan bedeutet auch, dass die Maßnahmen bei steigenden Zahlen wieder verschärft werden. Deshalb haben wir in drei Kreisen, in denen die Inzidenz über 100 liegt, die Notbremse gezogen“, sagte der CDU-Politiker in einem Interview des „Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags“ (Samstag). Er appellierte erneut an die Bürger, Kontakte zu reduzier...

