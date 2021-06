Regierung : Günther verteidigt Öffnungskurs in Corona-Pandemie

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat den Lockerungskurs bei den Corona-Regeln verteidigt.

Kiel | „Wir sind jetzt schon umsichtig und haben jeden Öffnungsschritt sorgsam überlegt“, sagte der CDU-Politiker am Freitag in der Sendung „Frühstart“ bei RTL/ntv. „Wir sind bei den Öffnungen bisher nicht zu weit gegangen, sodass das absolut verantwortbar ist. Wir sind vorsichtig und vorbereitet und daher schützen wir uns vor einer Situation wie in Großbrit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.