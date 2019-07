Parteien : Günther: Union darf nicht nach rechts schielen

Liberal und konservativ zugleich - so möchte der Kieler Regierungschef seine CDU sehen. Ein Driften nach rechts wäre aus Günthers Sicht völlig falsch. Natürliche Koalitionspartner gibt es für ihn nicht mehr.

von dpa

11. Juli 2019, 08:07 Uhr

Die Union darf nach Überzeugung des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther nicht mit einem Rechtskurs auf Erfolge der AfD reagieren. «Wir sind auf jeden Fall in der Mitte richtig verortet», sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. «Schielen in andere politische Richtungen ist zum Scheitern verurteilt.» Er glaube auch, dass dies eine breite Meinung in der Union so sieht. «Wir können in der Mitte auch auf jeden Fall wieder in Richtung 40 Prozent gehen.»

Nach seiner Überzeugung sollte die Union in gesellschaftspolitischen Fragen durchaus liberal sein. In bestimmten Fragen der Bildungs- und der Sicherheitspolitik plädiere er für ein klares konservatives Profil. «Sicher leben wollen alle Menschen, auch wenn sie sich als liberal empfinden», sagte Günther. Hier habe die Union ein Alleinstellungsmerkmal, das sie auch ausspielen sollte.

Die Union sollte aus Sicht Günthers über eine erfolgreiche Regierungsarbeit auch positiv reden. «Wenn man versucht, sich über einen Koalitionspartner negativ zu profilieren, funktioniert das nicht.» Die SPD habe über Jahre vorgemacht, dass es nicht weiterhelfe, nicht über die Erfolge der großen Koalition zu reden, sondern über das, was man nicht erreicht habe. «Deswegen sind die Sozialdemokraten dort, wo sie jetzt stehen», sagte Günther. «Und wir orientieren uns momentan leider eher daran, wie es die SPD gemacht hat.»

Derzeit eine Debatte zur Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahl 2021 zu führen, sei weder hilfreich noch sinnvoll. Auf die Frage nach Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte Günther: «Sie hat meine volle Unterstützung als Parteivorsitzende.» Kramp-Karrenbauer habe viel richtig gemacht. «Es war ein viel größerer Kraftakt als es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, nach einer so knappen Wahl zur Vorsitzenden eine Partei in einer solchen Art und Weise zu einen, wie sie es wirklich geschafft hat.» Jetzt müsse die CDU den Fokus darauf legen, nicht nur die eigene Partei anzusprechen, sondern verstärkt auch mehr Wähler.

Auf die Frage nach seinen persönlichen Ambitionen bekräftigte Günther seine Absicht, bei der nächsten Landtagswahl als Ministerpräsident wiedergewählt zu werden. Das gelte auch für den Fall einer Neuwahl im Bund. Er erwarte aber, dass die Koalition aus Union und SPD in Berlin bis zum Ende der Wahlperiode halten wird.

Natürliche Koalitionspartner wie früher Union und FDP gebe es heute nicht mehr, sagte Günther. Die Union müsse vor Wahlen ein klares Profil zeigen und den Menschen ehrlich sagen, dass sie ihr Programm nur 1:1 umsetzen könne, wenn sie die absolute Mehrheit bekomme. «Ich glaube, die Menschen verstehen auch, dass man am Ende Kompromisse machen muss.»

In Schleswig-Holstein zeige die Koalition aus CDU, Grünen und FDP, dass ein solches Bündnis bei allen politischen Unterschieden sehr gut funktionieren könne, sagte Günther. «Ich glaube, das ginge auch auf Bundesebene.» Auch zwischen Union und FDP gebe es erhebliche Unterschiede, etwa bei der inneren Sicherheit oder beim Datenschutz. «Da kann man unsere Programme nicht übereinanderlegen, aber das macht nichts, wenn man in der Lage ist, eine gemeinsame vernünftige Politik zu beschreiben.»