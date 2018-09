Regierung : Günther trifft Parteisekretär chinesischer Partnerprovinz

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) setzt heute seinen Antrittsbesuch in der chinesischen Partnerprovinz Zhejiang fort. Auf dem Programm steht ein Treffen mit dem Parteisekretär der Region, Che Jun. Geplant ist auch ein gemeinsames Abendessen auf Einladung der Provinzregierung.

von dpa

17. September 2018, 01:39 Uhr

Günther war am Sonntag in Begleitung von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) und einer Wirtschafts- und Wissenschaftsdelegation in der Provinzhauptstadt Hangzhou eingetroffen. In der Region leben rund 55 Millionen Menschen. Die Beziehungen Schleswig-Holsteins zu der ostchinesischen Provinz reichen bis ins Jahr 1986 zurück.