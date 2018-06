Migration : Günther: Reise nach Berlin zu Krisengespräch über Asylstreit

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag nach Berlin zu einem Krisentreffen seiner Partei wegen des unionsinternen Asylstreits gereist. Die CDU-Führung um Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sucht Wege zur Klärung des erbitterten Streits mit der Schwesterpartei CSU.

von dpa

17. Juni 2018, 14:05 Uhr

Auch Merkel will die Möglichkeit schaffen, Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen zu können, die schon in einem anderen EU-Land registriert wurden und dort Asyl suchen. Sie setzt aber auf bilaterale Abkommen mit den besonders betroffenen EU-Ländern wie Italien, Griechenland oder Bulgarien. Die CSU und Bundesinnenminister Horst Seehofer wollen die Zurückweisung im nationalen Alleingang durchsetzen.