Minderheiten : Günther: Minderheitenpolitik im Land ist «Erfolgsgeschichte»

Kiel (dpa/lno) - Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Minderheitenpolitik im Norden als eine «Erfolgsgeschichte aus Schleswig-Holstein» gewürdigt, die fortgeschrieben werden müsse. «Das Engagement für das friedliche Zusammenleben in Grenzregionen und von Minderheiten und Mehrheiten ist umso wichtiger angesichts des in Europa wieder aufkeimenden Nationalismus», sagte Günther laut Mitteilung am Dienstag in Kiel.

von dpa

27. November 2018, 19:05 Uhr

Schleswig-Holstein wolle die Feierlichkeiten zu 100 Jahren friedlicher Grenzabstimmung zwischen Deutschland und Dänemark im Jahr 2020 nutzen, um den gelungenen Friedensprozess und das Miteinander stärker sichtbar zu machen. «Beispiele für ein Zusammenwachsen über nationale und kulturelle Grenzen hinweg sind selten. Hier gibt es sie, und darum müssen wir sie zeigen.»

In Schleswig-Holstein gibt es seit 30 Jahren das Amt des Minderheitenbeauftragten. Aus Anlass dieses runden Jahrestages hatte Amtsinhaber Johannes Callsen Vertreter aller Minderheiten sowie ehemalige Minderheitenbeauftragte zu einer Jubiläumsveranstaltung mit rund 100 Gästen eingeladen. «Die nationalen Minderheiten und Volksgruppen stehen im Mittelpunkt meiner Arbeit; ihre jeweils eigene Sprache zu fördern und ihre Eigenständigkeit zu bewahren, ihre Besonderheiten zu schützen, so verstehe ich mein Amt», sagte Callsen.