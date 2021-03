Gesundheit : Günther macht Hoffnung auf Außengastronomie in SH

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat den Schleswig-Holsteinern Hoffnung auf eine Öffnung der Außengastronomie im Land gemacht.

Kiel | Er hoffe auf eine Perspektive dafür nach den Gesprächen von Bund und Ländern am 22. März, sagte Günther am Donnerstag im Landtag. „Wenn wir nicht über 100 gehen, werden wir in Schleswig-Holstein Außengastronomie ermöglichen“, sagte er mit Blick auf die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Es gebe kaum einen Bereich, der...

