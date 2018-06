Migration : Günther hofft auf raschen Kompromiss im Asylstreit

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hofft auf eine rasche Einigung im unionsinternen Streit über die Asylpolitik. «Ich sehe, dass die CSU wieder ein bisschen in unsere Richtung rudert», sagte Günther am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Kiel. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe für ihren Kurs «volle Rückendeckung» des Parteipräsidiums. «Wir wollen geordnete Verhältnisse. Und dafür brauchen wir Verträge auf europäischer Ebene.»

von dpa

14. Juni 2018, 11:18 Uhr

Bei einer Umsetzung der CSU-Vorschläge würden Länder mit EU-Außengrenzen Flüchtlinge nicht mehr registrieren, sagte Günther. «Dann haben wir genau die Situation, die wir 2015 hatten.» Die CSU könne nicht plötzlich ein Problem aufwerfen und «quasi per Ultimatum» eine Kurskorrektur fordern, die zudem falsch wäre, sagte Günther. Die Diskussion müsse wieder versachlicht werden.