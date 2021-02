Gesundheit : Günther für Corona-Öffnungen noch im Februar

Schulen und Kitas zuerst - Schleswig-Holstein will diese Ankündigung wahr machen. Ministerpräsident Günther strebt Lockerungen noch im Februar an. Er setzt für den Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch auf bundesweite Regelungen.

Kiel | Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hält Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen angesichts sinkender Infektionszahlen noch im Februar für möglich. „Ich halte das auf jeden Fall für möglich und auch wünschenswert“, sagte Günther am...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.