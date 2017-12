Regierung : Günther der Vielfahrer des Kieler Kabinetts

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Seine Teilnahme an den Jamaika-Sondierungen in Berlin trieb Günthers Kilometerleistung noch höher, als sie es sonst gewesen wäre. Wie er die Zeit während der oft langen Fahrten nutze? «Ich brauche die Zeit zum Aktenstudium, für Abstimmungsgespräche mit der Staatskanzlei oder auch einmal, wenn es anders nicht passt, für Interviews mit Journalisten,» sagte Günther. Nichtstun jedenfalls sei bei solchen Fahrten nicht drin.

Vize-Regierungschef Robert Habeck (Grüne) kam mit 20 795 Kilometern auf die Hälfte von Günthers Zahl. Der Umweltminister hat aus Flensburg zwar einen weiteren Heimweg, fährt aber oft mit dem Zug.

Günther am nächsten kam mit 35 401 Kilometern Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Er wohnt in Ahrensburg bei Hamburg. Am Ende der Liste steht Finanzministerin Monika Heinold mit 7413 Kilometern - die Grüne wohnt in Kiel, geht öfter auch zu Fuß zur Arbeit und hat nicht so viele Termine im Land wie andere Ressortchefs. Insgesamt waren Günther und seine Minister von Juli bis Ende November 209 691 Kilometer mit ihren Dienstwagen unterwegs.