Parteien : Günther: CDU kann 2019 bei Wahlen stärkste Kraft werden

Die CDU kann nach Darstellung des Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, mit der richtigen thematischen Aufstellung alle Wahlen in diesem Jahr gewinnen. «Die CDU muss deutlich machen, dass sie sich um die Probleme des Landes kümmert», sagte er der «Passauer Neuen Presse» (Dienstag). Der Positiv-Trend nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Vorsitzenden werde anhalten. «Wir sollten uns thematisch breit und richtig aufstellen. Gelingt dies, dann hat die Union bei allen Wahlen 2019 gute Chancen, die mit Abstand stärkste Kraft zu werden. Nicht klug wäre es, den Populisten nachzueifern.»

von dpa

15. Januar 2019, 07:15 Uhr

Platzt die Berliner Koalition von Union und SPD, wäre für Günther auch ein sogenanntes Jamaika-Bündnis von CDU/CSU mit Grünen und FDP eine Option, wie er es in Schleswig-Holstein selbst führt. ««Jamaika» ist auf allen Ebenen eine gute Alternative. Aber wir sollten in Berlin auf jeden Fall an der großen Koalition festhalten. Die Menschen hätten jetzt für Neuwahlen und erneut lange Koalitionsverhandlungen kein Verständnis.»

Kramp-Karrenbauer äußerte sich zurückhaltend zu einem Jamaika-Bündnis nach der nächsten Bundestagswahl. Dass Bündnisse aus zwei Parteien leichter zu führen seien als solche mit dreien, «weiß jeder, der schon einmal in einer solchen Arbeit gesteckt hat», sagte sie am Montagabend im Fernsehsender Phoenix. 2012 hatte sie als Saar-Ministerpräsidentin wegen eines Zerwürfnisses beim Partner FDP ihre Jamaika-Regierung platzen lassen und durch ein Bündnis mit der SPD ersetzt. Auf die Phoenix-Frage, ob sie sich im Bund eine Jamaika-Regierung vorstellen könne, falls die SPD die große Koalition nicht fortsetzen wolle, sagte die CDU-Vorsitzende, es gebe funktionierende Vorbilder wie in Schleswig-Holstein. Deswegen könne man von einem Jamaika-Bündnis «nicht per se sagen, es kommt für uns überhaupt nicht in Frage». Es sei dann zu prüfen, inwieweit sich auch andere Konstellationen - etwa Zweierbündnisse - ergeben.