Regierung : Günther berichtet über zwei Karriere-Hänger

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat in einem Interview kleine persönliche Geheimnisse preisgegeben. «Ich habe ein Dreier-Vierer-Abi gemacht», sagte der Politiker im Gespräch mit vier Schülerzeitungsredakteuren des Rendsburger Herder-Gymnasiums, das die «Landeszeitung» am Donnerstag veröffentlicht hat. «Im Rückblick hätte ich mir gewünscht, dass ich fleißiger in der Schule gewesen wäre. Da habe ich ein bisschen was verschenkt.»

Avatar_shz von dpa

05. März 2020, 10:36 Uhr

Seine Entscheidung für die Politik habe er nie bereut, sagte Günther. Aber: «Um 1997 herum - ich war damals in der Jungen Union aktiv - hatte ich einmal einen Hänger. Da dachte ich: Also, wenn die mich jetzt nicht wiederwählen, dann mache ich eben etwas völlig anderes.»

Einen zweiten Hänger habe er nach der verlorenen Landtagswahl 2012 gehabt, erzählte Günther. «Da habe ich tatsächlich für kurze Zeit nach etwas Neuem gesucht. Aber das waren kleine Phasen zwischendurch.» Günther wurde damals als Abgeordneter in den Landtag gewählt. Zur CDU habe es für ihn keine Alternative gegeben. «Wenn es die CDU tatsächlich nicht gäbe, würde ich sie jetzt erfinden.»