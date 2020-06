Bundesländer : Günther begrüßt Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Beschlüsse von Bund und Ländern zum Ausbau der Erneuerbaren Energien als großen Wurf bewertet. Es sei ein Durchbruch für die Interessen seines Bundeslandes. «Wir bringen in ganz Deutschland die Wasserstoffproduktion weiter voran, wir beschleunigen den Netzausbau und bauen die Offshore-Kapazitäten weiter aus. Der heutige Beschluss trägt eine starke schleswig-holsteinische Handschrift», sagte der Landesregierungschef laut Mitteilung am Mittwoch. Die Verhandlungen hätten sich gelohnt: «Wir gestalten die Energiewende, und so eröffnen sich große Chancen für unsere regionale Wirtschaft.»

Avatar_shz von dpa

17. Juni 2020, 19:47 Uhr

Schleswig-Holstein habe in den Beratungen im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz eine Reihe von Themen erfolgreich mit eingebracht. Günther verwies auf Initiativen des Landes zur Abschaffung des 52-Gigawatt-Deckels für die Förderung von Photovoltaik-Anlagen und die Anhebung der Ausbauziele für Offshore-Windkraft. Zu begrüßen sei auch, dass der Bund zusätzliche Haushaltsmittel bereitstellen werde, um die EEG-Umlage verlässlich senken zu können. Die Folgen der Corona-Pandemie würden durch den geringeren Stromverbrauch ansonsten eher zu einer steigenden EEG-Umlage führen.