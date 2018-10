Wahlen : Günther: Bayernwahl-Ausgang muss allein die CSU verantworten

von dpa

14. Oktober 2018, 18:52 Uhr

Ihr schlechtes Ergebnis bei der Landtagswahl in Bayern muss nach Ansicht des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) die CSU ganz allein verantworten. «Das ist ganz klar ein CSU-Ergebnis», sagte Günther am Sonntagabend in Kiel. Angesichts der Tatsache, dass die CSU eine erfolgreiche Politik gemacht habe, sei ihr Abschneiden sehr, sehr schlecht. Dass die CSU 12 Prozentpunkte verloren habe, liege an der eigenen Performance. Nach den ersten Hochrechnungen stand die CSU bei 35,3 bis 35,4 Prozent. Positiv sei, dass gegen die CSU keine Regierung gebildet werden könne, sagte Günther.