Gesundheit : Günther avisiert weitere Corona-Öffnungen

Hoffnungssignale für Handel und Familien: Im Norden zeichnen sich in der Corona-Pandemie neue Öffnungschancen ab. Ministerpräsident Günther kündigt im Landtag weitere Schritte an.

Kiel | Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat weitere Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen in Aussicht gestellt. Der CDU-Politiker kündigte am Freitag an, der Einzelhandel könne voraussichtlich ab 8. März mit Hygienekonzept und Quadratmeter...

