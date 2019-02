Bundesrat : Günther: 170 Millionen für Schul-Digitalisierung

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat sich erleichtert über die Einigung auf eine Grundgesetzänderung für die Schul-Digitalisierung gezeigt. «Ich bin wirklich erleichtert und auch sehr froh darüber, dass wir jetzt den Knoten durchgeschlagen haben», sagte Günther am Mittwochabend. Für Schleswig-Holsteins Schulen bedeute die Einigung 170 Millionen Euro für die Digitalisierung in den nächsten fünf Jahren. «Das ist schon eine wichtige Finanzspritze, um so ein wichtiges Thema auch umsetzen zu können», erklärte er.

von dpa

21. Februar 2019, 05:34 Uhr

Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag hatte sich am Mittwoch auf Formulierungen für eine Grundgesetzänderung geeinigt, die entsprechende Milliardenhilfen des Bundes für die Länder ermöglicht. Deutschlandweit sind fünf Milliarden Euro für die Ausstattung der Schulen mit digitalen Mitteln vorgesehen.