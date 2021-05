Medien : Gruner + Jahr zieht nicht in Hafencity: Neue Standortsuche

Der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr sucht für seinen geplanten Umzug innerhalb Hamburgs ein neues Ziel.

Hamburg | Das ursprünglich in der Hafencity geplante Neubauprojekt wird nicht fortgeführt, wie der Verlag am Donnerstag in Hamburg mitteilte. „Das Bauprojekt am Lohsepark lag bereits mehr als drei Jahre hinter dem Zeitplan, wir können und möchten hier nun nicht länger warten“, sagte Geschäftsführer Oliver Radtke laut Mitteilung. „Wir sind sehr zuversichtlich, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.