Schifffahrt : Grundsteinlegung für zweites Terminalgebäude in Kiel

Kieler bekommt ein neues Kreuzfahrt-Terminalgebäude. Am Dienstag wurde der Grundstein für den Neubau am Ostseekai gelegt. «Das Terminal möge allen Passagieren ein Ort der Vorfreude auf die bevorstehende Seereise sein», sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Die Position Kiels in dem umkämpften Kreuzfahrt-Markt werde durch das neue Gebäude weiter gefestigt.

von dpa

27. November 2018, 14:36 Uhr

Bisher wurden am Ostseekai zwei Kreuzfahrtschiffe über ein Terminal abgefertigt. Künftig steht jedem Schiff ein eigenes Gebäude zur Verfügung. Dies bedeute optimalen Service für Reedereien und Passagiere, sagte Seehafen-Geschäftsführer Dirk Claus. «Wir passen unsere Kapazitäten den steigenden Passagierzahlen und wachsenden Schiffsgrößen an.»

In den Erweiterungsbau, der in der kommenden Saison in Betrieb genommen werden soll, investiert der Kieler Seehafen gut neun Millionen Euro. Das rund 3700 Quadratmeter große, zweigeschossiges Gebäude entsteht im nördlichen Anschluss des bestehenden Gebäudes. In seiner Funktionsweise ist das neue Gebäude dem bestehenden angelehnt. Während im Erdgeschoss das Gepäckhandling durchgeführt wird, ist das Obergeschoss den Passagieren und Check-in-Prozessen vorbehalten. Über eine Gangway werden die Reisenden direkt zum Schiff geleitet.

In der diesjährigen Saison wurde Kiel 167 Mal von 34 verschiedenen Kreuzfahrtschiffen angelaufen. Knapp 600 000 Reisende gingen an oder von Bord, das sind 16,5 Prozent mehr als 2017.