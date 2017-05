Regierung : Grünen-Parteitag für «Jamaika»-Koalitionsverhandlungen

Wegen massiver Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn A7 nach einem Unfall hat der außerordentliche Parteitag der Grünen am Dienstagabend in Neumünster mit Verspätung begonnen. Im Mittelpunkt steht die Abstimmung, ob die Grünen Koalitionsverhandlungen für ein «Jamaika»-Bündnis mit CDU und FDP aufnehmen. Die Spitzen aller drei Parteien haben sich bereits dafür ausgesprochen. Die Landesvorstände von CDU und FDP, die am Abend in Kiel tagen, müssen noch zustimmen, was aber als sicher gilt.