Tiere : Grünen-Ministerinnen: Ende der Anbindehaltung bei Rindern

Vier Bundesländer mit Regierungsbeteiligung der Grünen haben gemeinsam ein Ende der Anbindehaltung bei Rindern gefordert.

Wiesbaden | Die für Tierschutz zuständigen Ministerinnen und Senatorinnen aus Hessen, Bremen, Sachsen-Anhalt und Hamburg richteten einen Brief an Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Die Bundesregierung habe ihr Versprechen nicht gehalten, in dieser Legislaturperiode eine Regelung vorzulegen, heißt es in dem Schreiben laut einer Mitteilung des he...

