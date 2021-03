Bundestag : Grünen-Landeschefin Tranziska setzt auf Richtungswechsel

Schleswig-Holsteins Grünen-Landesvorsitzende Ann-Kathrin Tranziska setzt auf einen Regierungswechsel nach der Bundestagswahl im September.

Kiel | Ihre Partei stehe laut Umfragen und den vergangenen Wahlen besser da als bei der Bundestagswahl 2017, sagte Tranziska am Samstag auf einem Landesparteitag in Kiel. „Es ist also nicht frech zu denken, dass wir nach dieser Bundestagswahl wieder in Regierungsbeteiligung kommen.“ Die Grünen hätten für die kommenden Monate große Ziele und Hoffnungen. Da...

