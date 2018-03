Parteien : Grünen-Chef Habeck nimmt seine Sprecherin mit nach Berlin

von dpa

14. März 2018, 15:41 Uhr

Der neue Grünen-Bundesvorsitzende und scheidende schleswig-holsteinische Umweltminister Robert Habeck bekommt in Berlin Unterstützung von seiner langjährigen Sprecherin. Nicola Kabel ist vom 20. März an neue Pressesprecherin und Leiterin der Abteilung Presse und Kommunikation des Grünen-Bundesvorstands, wie der politische Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Mittwoch mitteilte. Kabel ist seit 2012 Sprecherin des Umweltministeriums in Schleswig-Holstein. Nach einem Studium der Geschichte und des öffentliches Rechts an der Universität Hamburg absolvierte sie ein Volontariat bei der Deutschen Presse-Agentur und arbeite zuletzt als Redakteurin im Kieler Außenbüro.