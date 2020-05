Kommunen : Grünen-Bezirksfraktion zeigt Ex-Chef wegen Veruntreuung an

Im Bezirk Hamburg-Mitte läuft es nicht rund bei den Grünen. 2019 eigentlich zur stärksten Kraft gewählt, spaltet sich die Fraktion in der Bezirksversammlung im Streit. Nun erhebt die neue Fraktionsführung schwere Vorwürfe gegen die alte.

15. Mai 2020, 17:22 Uhr

Die Grünen-Fraktion in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte hat Strafanzeige gegen ihren früheren Vorsitzenden Michael Osterburg gestellt. «Gegenstand der Strafanzeige sind Vorwürfe der Veruntreuung von Fraktionsgeldern», teilten die neuen Fraktionschefs Lena Zagst und Manuel Muja sowie Stellvertreterin Henrike Wehrkamp am Freitag mit, allerdings ohne Osterburg beim Namen zu nennen. Nach ihrer Amtsübernahme im Juni 2019 seien ihnen Unregelmäßigkeiten bei den Fraktionsfinanzen aufgefallen. Osterburg war bis zu den Wahlen im Mai vergangenen Jahres Fraktionschef.

«Weil Unregelmäßigkeiten auffielen, haben wir nach anwaltlicher Beratung die gesamte Buchhaltung der vergangenen Wahlperiode aufgearbeitet und juristisch bewerten lassen», erklärten die Grünen-Politiker. Die Recherche habe mehrere Monate gedauert «und nicht zur Entkräftung der Unregelmäßigkeiten geführt». Deshalb habe sich die Fraktion entschieden, Anzeige zu stellen. Dies sei am 21. April geschehen. «Ziel des Fraktionsvorstands war und ist es weiterhin, zweckentfremdete Gelder zurückzuholen», hieß es.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte den Eingang der Strafanzeige. Die Grünen-Landesvorsitzende Anna Gallina hielt sich zu den Vorgängen im Bezirk Mitte bedeckt. «Frau Gallina äußert sich nicht zu den persönlichen Angelegenheiten ihres ehemaligen Lebensgefährten», sagte ihre Sprecherin. Die schweren Vorwürfe gegen Osterburg müssten aufgeklärt werden, was aber Angelegenheit der Bezirksfraktion sei.

Für die Grünen ist es der zweite Eklat in Mitte seit der Bezirksversammlungswahl im Mai vergangenen Jahres, in den Osterburg verwickelt ist. Nach Islamismusvorwürfen gegen zwei neu gewählte Grünen-Abgeordnete waren diese schließlich gemeinsam mit vier weiteren bei den Grünen aus und in die SPD eingetreten. Obwohl sie bei der Wahl eigentlich stärkste Kraft geworden waren, bescherte das den Grünen die Oppositionsrolle und dem Bezirk eine rot-schwarz-gelbe Koalition.

Die beiden abtrünnigen Abgeordneten sahen in der Geschichte eine vom Landesvorstand gedeckte Intrige Osterbergs, mit der sich dieser für eine Niederlage im Kampf um einen Listenplatz habe revanchieren wollen. Ende vergangenen Jahres zeigten sie ihn, Gallina und deren Stellvertreter im Landesvorsitz, Martin Bill, wegen Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung an. Diese wiesen die Anschuldigungen als «Falschbehauptungen» zurück. Laut Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen an. «Das Verfahren ist noch offen», sagte eine Sprecherin.