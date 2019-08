Parteien : Grüne wollen Hamburg zur Fahrradstadt machen

Die Grünen wollen den Ausbau Hamburgs zur Fahrradstadt nach der Bürgerschaftswahl noch stärker vorantreiben. «Wir werden das Thema Radverkehr in den Mittelpunkt der Verkehrspolitik stellen müssen, in den nächsten Jahren mehr noch als bisher», sagte der Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion, Anjes Tjarks, der dpa. Im inneren Stadtbereich - also innerhalb des Rings 2 und den umliegenden «gestapelt bebauten» Stadtteilen wie Ottensen oder Eppendorf - müsse das Fahrrad Vorrang haben. Nur so könne das Ziel erreicht werden, den Anteil des Autoverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen auf 20 Prozent zu reduzieren.

von dpa

07. August 2019, 07:17 Uhr

Hauptträger der Verkehrswende sei das Fahrrad. Es sei das mit Abstand schnellste Mittel, um Verkehr zu verändern, sagte er. Das Ziel, den Bau neuer Radwege von derzeit 50 auf 100 Kilometer jährlich zu verdoppeln, werde Teil des Regierungsprogramms für die Bürgerschaftswahl, das derzeit erarbeitet werde. «Wer uns wählt, weiß, dass wir dieses Ziel nach der Wahl auch mit Kraft umsetzen.»