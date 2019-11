Bürgerschaft : Grüne wollen Fegebank zur Bürgermeisterkandidatin küren

Dreieinhalb Monate vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg wollen die Grünen Katharina Fegebank zur Bürgermeisterkandidatin wählen. Die 42-jährige Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin kandidiert bei einem Parteitag an diesem Samstag und Sonntag in Wandsbek für Platz eins der Landesliste. Insgesamt sollen nach Vorstellung des Landesvorstands 60 Listenplätze besetzt werden. Um Platz zwei bewirbt sich Fraktionschef Anjes Tjarks, um Platz drei die Landesvorsitzende Anna Gallina. Umweltsenator Jens Kerstan wird sich bei der Wahl um Platz vier dem Votum der Mitgliederversammlung stellen.

09. November 2019, 02:24 Uhr

Fegebank hatte erst Ende September beim Grünen-Programmparteitag angekündigt, als Bürgermeisterkandidatin gegen Amtsinhaber und Koalitionspartner Peter Tschentscher von der SPD antreten zu wollen, und dies auch mit den guten Umfragewerten für die Grünen begründet. Tschentscher war am vergangenen Wochenende von einem SPD-Parteitag mit 99,09 Prozent zum Spitzenkandidaten gewählt worden.

Derzeit sind die Grünen mit 14 Abgeordneten in der Bürgerschaft vertreten. Bei der Wahl 2015 waren sie auf 12,3 Prozent gekommen. Laut Umfragen können sie bei der Wahl im Februar kommenden Jahres durchaus auf eine Verdopplung des Ergebnisses hoffen.