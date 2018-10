Parteien : Grüne nominieren Spitzenkandidatin für Bürgerschaftswahl

Mit der Nominierung der Spitzenkandidatin stellen die Grünen in Hamburg heute die Weichen für die Bürgerschaftswahl 2020. Der Landesmitgliederversammlung in Wandsbek liegen Bewerbungen der Zweiten Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank und des Parteineulings Felix Meier vor, der sich zwar keine Chancen einräumt, aber Wahlkampf ohne Gegenkandidaten langweilig findet, wie er in seiner Bewerbung schreibt. Der 31-Jährige hatte sich erst vor wenigen Tagen zur Kandidatur entschieden.

von dpa

27. Oktober 2018, 08:36 Uhr

Die Wahl Fegebanks, die im Dezember Zwillinge erwartet, gilt als sicher. Die 41-Jährige hatte ihren Hut bereits im August in den Ring geworfen. 2015 war sie noch als Spitzenduo mit dem heutigen Umweltsenator Jens Kerstan angetreten.

Des Weiteren will der Parteitag eine gemeinsame Präambel für die Programme zu den Bezirksversammlungswahlen Ende Mai kommenden Jahres beschließen und sich unter anderem mit der Entwicklung Hamburgs «von der Hafenstadt zum Labor für die Welt» befassen.