Gesundheit : Grüne mahnen zur Vorsicht wegen steigender Corona-Zahlen

Die Grünen in Schleswig-Holstein sehen angesichts zunehmender Corona-Infektionen offenkundig Handlungsbedarf.

Kiel | „Wenn die Zahlen wieder steigen, müssen wir zum Schutz der Gesundheit wieder Einschränkungen aushalten“, erklärte Landtagsfraktionschefin Eka von Kalben am Montag. „Die steigenden Zahlen beunruhigen uns sehr!“ Der Stufenplan der Landesregierung für Öffnungen gelte genauso in die andere Richtung. Wichtig ist, dass die bestehenden Öffnungen in Schule...

