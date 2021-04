Bundesregierung : Grüne kritisieren Absage des Corona-Gipfels

Die Grünen in Schleswig-Holstein haben die Absage der für Montag geplanten Bund-Länder-Runde zum Vorgehen in der Corona-Pandemie kritisiert.

Kiel | Die Absage sei befremdlich angesichts der kritischen Entwicklung des Infektionsgeschehens, sagte der Landesvorsitzende Steffen Regis am Freitag in Kiel. Zuvor hatte die Bundesregierung mitgeteilt, es gebe in der kommenden Woche keine Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). „Die Kanzlerin und andere haben ihr Nachdenken groß ...

