Bürgerschaft : Grüne Fegebank lässt Bürgermeisterkandidatur offen

Die Grünen sind im Höhenflug. Vieles deutet auf eine Fortsetzung der Regierungsarbeit in Hamburg nach der Bürgerschaftswahl hin. Auch wenn der Koalitionspartner SPD sich mit Liebesversprechen noch zögerlich zeigt, gibt sich Grünen-Spitzenkandidatin Fegebank selbstbewusst.

von dpa

11. August 2019, 08:38 Uhr

Hamburgs Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank lässt noch offen, ob sie Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bei der Bürgerschaftswahl auch als Bürgermeisterkandidatin herausfordert. Bei den Grünen sehe man, dass es in der Stadt den Wunsch nach einer Wahlmöglichkeit gebe, «wenn es um die Spitze des nächsten Senates geht», sagte die Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin der Deutschen Presse-Agentur. «Wir werden zum richtigen Zeitpunkt entscheiden, wie wir mit dem Wunsch der Hamburgerinnen und Hamburger umgehen.» Weil die SPD sich bislang nicht auf eine Koalitionsaussage festlegen will, zeigte sie sich offen für Farbenspiele.

Die Grünen hätten eine Präferenz zum Beibehalt der Koalition mit der SPD geäußert, «weil wir in den letzten Jahren schon viel auf den Weg gebracht haben und auch noch viel vorhaben», sagte Fegebank. «Das ist aber kein Blankoscheck für die SPD. Zumal die SPD umgekehrt keine klare Aussage treffen möchte, mit wem sie nach der Wahl zusammenarbeiten will.»

Koalitionsaussagen trage man niemandem hinterher. «Genau so wenig wie Heiratsanträge.» Es sei aber «okay», dass nun jeder für sich in den Wahlkampf gehe und unabhängig positioniere - da sei sie «maximal entspannt», sagte Fegebank. «Ich bin überzeugt, dass es uns in einem eigenständigen Wahlkampf gut gelingen wird, Unterschiede darzulegen und unser eigenes Angebot deutlich zu machen. Und das macht dann ja auch den Wettbewerb interessanter.»

Hamburg sei mittlerweile das letzte Bundesland, in dem Rot-Grün als stabile Zweierkoalition regiere. Inzwischen gebe es in Deutschland bunte Koalitionen in unterschiedlichsten Konstellationen. «Und das zeigt uns, dass wir auch in Hamburg politisch mit unterschiedlichen Parteien gesprächsbereit sein müssen», sagte die 42-Jährige. Deshalb schaue man sich natürlich auch an, «was CDU und FDP im Angebot haben». Maßgeblich seien immer die Inhalte. Einziges No-Go: die AfD.

Abgesehen davon, dass sie eine Frau sei, unterscheide sie sich von Tschentscher auch im Politikstil. «Die Sozialdemokratie hat generell einen eher staatszentristischen Blick auf die Dinge: Sie rollt erst einmal ein Programm aus und erklärt den Bürgerinnen und Bürgern anschließend, wie sie zum Gelingen beitragen dürfen», sagte Fegebank. «Unser Ansatz ist eher, Ideen aus der Stadtgesellschaft aufzunehmen und ihnen dann einen politischen Rahmen zu geben.»