Bürgerschaft : Grüne, FDP und AfD stellen Weichen zur Bürgerschaftswahl

In knapp fünf Monaten wird in Hamburg die neue Bürgerschaft gewählt. Die Grünen - bislang kleiner Partner der SPD - wollen mit Katarina Fegebank eine Bürgermeisterkandidatin ins Rennen schicken. Auch bei Parteitagen der FDP und AfD gehts ums Personal.

Avatar_shz von dpa

29. September 2019, 13:29 Uhr

Mit einer Bürgermeisterkandidatin, einem Wahlprogramm und zwei Landeslisten haben Grüne, FDP und AfD am Wochenende in Hamburg die Weichen für die Bürgerschaftswahl gestellt. Als designierte Spitzenkandidatin der Grünen meldete Katharina Fegebank am Samstag ihren Führungsanspruch im künftigen Senat an. «Ich will im nächsten Jahr Erste Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg werden», sagte die 42-jährige Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin unter großem Applaus der gut 300 Parteimitglieder, die auch gleich ein Regierungsprogramm beschlossen. FDP und AfD stellten auf Landesmitgliedversammlungen ihre Kandidatenlisten für die Wahl im Februar auf.

Fegebanks Anspruch, als Bürgermeisterkandidatin ins Rennen zu gehen, ist eine Kampfansage an den Koalitionspartner SPD und Amtsinhaber Peter Tschentscher. Sie habe lange darüber nachgedacht, «ob wir diesen Anspruch wirklich offen formulieren sollten», sagte Fegebank. «Aber wie wollen wir die Hamburgerinnen und Hamburger davon überzeugen, dass sie noch mutiger werden sollen, wenn wir uns selbst nichts zutrauen?»

Die Bezirkswahlen, bei denen die Grünen die SPD im Mai als stärkste Kraft in der Stadt abgelöst hatten, hätten gezeigt, «dass die Hamburgerinnen und Hamburger uns eine ganz neue Verantwortung zutrauen (...) Sie wollen, dass wir das Leben in der Stadt verbessern», sagte Fegebank.

Unterstützung erhielt sie vom Grünen-Bundesvorsitzenden Robert Habeck. Die Grünen in Hamburg hätten in der Vergangenheit bewiesen, «dass man ihnen die Stadt anvertrauen kann, dass sie Fortschritt und Veränderung mit Verantwortung und Konsens zusammenbringen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist folgerichtig, dass sie jetzt um die Eins kämpfen.»

Helfen soll dabei auch das vom Parteitag fast einstimmig beschlossene Regierungsprogramm. Zentrale Themen sind Klimaschutz, Gerechtigkeit, Freiheit und Zukunftsfähigkeit. Unter anderem soll Hamburg bis 2035 zur klimaneutralen Stadt werden. «Wir meinen es ernst mit dem Klimaschutz, das ist die zentrale Botschaft unseres Regierungsprogramms», sagte die Grünen-Landesvorsitzende Anna Gallina.

Als Spitzen-, nicht als Bürgermeisterkandidatin, schickt die FDP Anna von Treuenfels-Frowein bei der Bürgerschaftswahl ins Rennen. Die 57-jährige Fraktionsvorsitzende setzte sich am Samstag in der Landesmitgliederversammlung klar gegen Sonja Jacobsen, die Vorsitzende der Fraktion in der Bezirksversammlung Bergedorf, durch.

Sie wolle im Wahlkampf auf die FDP-Kernthemen «bessere Bildung, starke Wirtschaft, moderne Mobilität, intensivierter Wohnungsbau und durchsetzungsstarker Rechtsstaat» setzen, sagte von Treuenfels-Frowein. «Wir haben jetzt die besten Voraussetzungen, um mit einem zweistelligen Ergebnis in die nächste Bürgerschaft einzuziehen und mit klarer Haltung Regierungsverantwortung zu übernehmen.»

Entgegen der ursprünglichen Planung des Landesvorstandes kam es auch bei der Mitgliederversammlung der AfD am Samstag zur einer Kampfabstimmung über die Spitzenkandidatur. Ursprünglich wollten Landeschef Dirk Nockemann und sein Co-Fraktionsvorsitzender Alexander Wolf ihre Partei als Spitzenduo in den Wahlkampf führen - nach einem Losentscheid mit Wolf auf Platz eins und Nockemann auf Platz zwei. Dies lehnte der Parteitag jedoch ab, worauf hin Nockemann dann doch auf Platz eins gegen Wolf antrat und gewann. Den Unterlegenen wählten die Parteimitglieder auf Platz zwei.

Als Hauptgegner im Wahlkampf identifizierte Nockemann die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Marcus Weinberg, gegen die man eine «echte Chance» habe.