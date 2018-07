Lebensmittel : Großmarkt Hamburg lädt zu Besucherführungen ein

Der Hamburger Großmarkt für Obst, Gemüse und Pflanzen lädt Frühaufsteher und Frischwarenliebhaber zu geführten Touren durch die Verkaufshalle in Hammerbrook ein. «Wir wollen den Leuten zeigen, dass der Großmarkt lebt und woher die Frische kommt», sagt Sprecherin Alexandra Adler. Geleitet werden die Führungen von Joachim Köhler, der 47 Jahre auf dem seit 1967 in Hammerbrook gelegenen Großmarkt gearbeitet hat. Die Touren, die der Großmarkt seit dem Frühjahr freitags und montags gegen sechs Uhr anbietet, kämen sehr gut an. Interessenten sollten sich frühzeitig per Mail für einen Termin anmelden, riet Köhler.

von dpa

19. Juli 2018, 08:28 Uhr

Mit 3500 Mitarbeitern und 40 000 Quadratmetern Handelsfläche ist der Hamburger Großmarkt nach eigenen Angaben bundesweit der zweitgrößte. Rund eineinhalb Millionen Tonnen Ware werden hier pro Jahr verkauft. Der Umsatz beträgt rund zwei Milliarden Euro - allein bei Obst und Gemüse.