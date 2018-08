Brände : Großfeuer auf Recyclinghof

von dpa

14. August 2018, 08:44 Uhr

Auf einem Recyclinghof in Lensahn im Kreis Ostholstein ist ein Großfeuer ausgebrochen. Mehrere alte Kühlschränke sollen dort brennen, so ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Es hat sich bereits eine hohe Rauchsäule gebildet. Autofahrer auf der Autobahn 1 (A1) müssen sich wegen des starken Rauches auf Sichtbehinderungen einstellen. Die A1 sollte zeitnah in Höhe Lensahn gesperrt werden. Der Einsatz werde noch mehrere Stunden andauern.