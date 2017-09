Luftverkehr : Großer Zeppelin landet auf Sportflugplatz in Neumünster

Ein Zeppelin, der mit 75 Metern sogar zwei Meter länger ist als ein Airbus A380, ist am Freitagabend auf dem Flugplatz in Neumünster gelandet. Der Zeppelin NT kam von Friedrichshafen am Bodensee. Ein Baumaschinen-Unternehmen hat das 17 Meter hohe Luftschiff für seine Gäste bei der Messe «NordBau» in Neumünster gechartert. Auf der Messe werden bis Sonntag rund 60 000 Besucher erwartet. Eine Messe-Sprecherin sagte, der Zeppelin benötige einen so großen Landeplatz, dass er nicht auf dem Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel hätte landen können. In Neumünster soll der Zeppelin bis Montag Gast sein und zu Rundflügen abheben. Der örtliche Flugplatz ist ein Verkehrslandeplatz und wird vom Flugsportclub Neumünster betrieben.

von dpa

erstellt am 15.Sep.2017 | 18:35 Uhr