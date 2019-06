Kirche : Großer Gottesdienst mit Schülern auf Fischmarkt geplant

Zu Fronleichnam veranstaltet das Erzbistum Hamburg einen großen Open-Air-Gottesdienst auf dem St.-Pauli-Fischmarkt. Dazu werden nach Angaben eines Sprechers des Erzbistums rund 6000 Schüler, Eltern und Lehrer der katholischen Schulen in Hamburg erwartet. Erzbischof Stefan Heße soll von 50 Messdienern zur Altarbühne begleitet werden. Die Heilige Messe an der Hafenkante finde zum ersten Mal statt, hieß es.

von dpa

20. Juni 2019, 05:42 Uhr

An Fronleichnam feiert die katholische Kirche die lebendige Gegenwart Christi in der Eucharistie (Heilige Kommunion). Seit dem Mittelalter sind Prozessionen üblich. Eine solche ist auch in Hamburg geplant. Nach einem Festgottesdienst am Abend (19.00 Uhr) im Mariendom zieht Heße mit der Gemeinde durch den Stadtteil St. Georg.