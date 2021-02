Gesundheit : Großer Andrang auf Impftermine - Corona-Inzidenz sinkt

Die Nachfrage nach Impfterminen ist in Hamburg ungebrochen. Als Flaschenhals entpuppen sich nicht die Termine, sondern der Impfstoff. Den Bürgermeister nervt das sichtlich.

Hamburg | In Hamburg hat es bei der Vergabe neuer Impftermine erneut einen Ansturm gegeben. „Es gibt einen erwartbar hohen Andrang“, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Allein am Vormittag seien rund...

