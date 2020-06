Notfälle : Großeinsatz nach Feueralarm in Neustädter Klinik

Avatar_shz von dpa

07. Juni 2020, 12:54 Uhr

Ein Feueralarm hat am Samstagabend in einer Klinik in Neustadt (Kreis Ostholstein) für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, war aus zunächst unbekannter Ursache ein Pulverlöscher ausgelöst worden. Der Bereich der psychiatrischen Klinik mit rund 100 Patienten wurde evakuiert. Den Angaben zufolge wurden 47 Menschen ins Freie gebracht. Zu Verletzten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Noch in der Nacht konnten die Patienten wieder in die Klinik zurückkehren. Ein Brand konnte nicht festgestellt werden. Die genaue Ursache des Feueralarms war zunächst unklar.